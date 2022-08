Ananindeua intensifica ações de vacinação em crianças nas escolas do município

Desde o dia 8 de agosto, está sendo realizado a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação. O objetivo da Secretaria de Saúde de Ananindeua (SESAU), é ampliar as coberturas vacinais das crianças com idades entre 0 e 5 anos e atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes de até 14 anos de idade.

Com o plano de abranger a cobertura vacinal no caso da poliomielite e diminuir o número de não vacinados de crianças, a SESAU em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), montou um calendário vacinal nas escolas de município de Ananindeua.

Nesta quarta-feira (17) iniciou a semana de intensificação de ações integradas no ambiente escolar de educação infantil, e segue até o dia 1 de setembro, no período da manhã de 8h às 12h e no período da tarde de 13h às 16h.

Os responsáveis que forem levar suas crianças para vacinar, devem apresentar no local de vacinação os documentos de CPF ou Cartão SUS e carteira de vacina da criança.

Confira o cronograma vacinal nas escolas:

17/08 (Quarta-feira):

– CMREI Irmã Dulce

– Anexo Amalindas

– CMREI Marighela

– CMREI Girassol

– Anexo Yacta Rebelo

– CMREI Ana Lúcia da Silva Almeida

– Anexo São Judas.

18/08 (Quinta-feira):

– Anexo Professora Lúcia Vanderlay.

– Anexo UEI Irmã Nair Bezerra da Trindade.

– CMREI Sebastiana Paes Barreto.

– CMREI Maria Alzemira Pinheiro Canavarro.

– CREI Essencia Anani.

22/08 (Segunda-feira):

– Manoel Gregório.

– Anexo Heliolândia.

– Anexo Maria Emília Antunes.

23/08 (Terça-feira):

– UEI Unidos Venceremos.

– Anexo Hildegarda Caldas de Miranda.

– CMREI Valdete de Lima Pinto.

– UEI Tempo Integral Vereador Aureliano Costa.

– Anexo Domiciano de Farias.

24/08 (Quarta-feira):

– UEI Sementes do Ananin.

– UEI Vereador Celso Coelho.

– UEI Pequenos Ananins.

26/08 (Sexta-feira):

– ECO.E.M. Ana Maria da Silva Souza.

– CMREI Uirapuru.

– CMREI Célia Nazaré Aleixo.

– UEI Jader Barbalho.

– UEI Elcione Zaluth Barbalho.

29/08 (Segunda-feira):

– UEI Professora Lia Madalena Barbosa Leal.

30/08 (Terça-feira):

– CMREI Gunnar Vingren.

– João Nunes de Souza.

– UEI Casa Espiritual.

31/08 (Quarta-feira):

– EMEF Mãos Cooperadoras.

– UEI Sebastião Alves de Souza.

01/09 (Quinta-feira):

– Anexo Julia Barbalho.

Foto: Divulgação