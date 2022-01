Ananindeua já está adotando a quarta dose da vacinação contra a covid-19

O município de Ananindeua iniciou nesta quinta- (13) a vacinação da quarta dose do imunizante da Pfizer contra a covid-19. O público que pode se vacinar com a quarta dose, são as pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais e que tenham 4 meses completos da última dose, no caso, a terceira dose.

Independente do imunizante utilizado nas doses anterior, a aplicação será da Pfizer. A vacinação em Ananindeua segue normalmente para a primeira, segunda e terceira dose, a vacinação é sempre de segunda a sexta das 8h às 13h, em qualquer uma das 22 unidades básicas de saúde (UBS).

Pontos de vacinação

DE SEGUNDA A

SEXTA-FEIRA

08H ÀS 13H

UBS Guanabara

UBS Nova Água Lindas

UBS Júlia Seffer

UBS Águas Brancas

UBS Aura

UBS Ananindeua

Centro

UBS Celso Leão

UBS Guajará 1

UBS Distrito Industrial

UBS Elo 1 e Elo 2

UBS PAAR

UBS Curuçamba Rural

UBS Paulo Frota

UBS Cidade Nova 6

UBS Icuí

UBS Cristo Redentor

UBS Warislândia

UBS Nova Zelândia

UBS Jaderlândia 1

UBS Coqueiro

UBS Ariri

UBS Una

Documentos necessários

– Primeira dose: RG, CPF ou Cartão SUS e o comprovante de residência

– Segunda dose: RG, CPF ou cartão SUS e a carteirinha de vacinação utilizada na primeira dose.

Informações importantes

DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA N° 65/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS), ENTENDE-SE POR PESSOAS COM ALTO GRAU DE IMUNOSSUPRESSÕES:

1 – Imunodeficiência primária grave.

II – Quimioterapia para câncer.

III – Transplantados de órgão sólido ou de células

tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas

imunossupressoras.

IV – Pessoas vivendo com HIV/AIDS.

V – Uso de corticóides em doses > ou igual 20

mg/dia de prednisona, ou equivalente, por > ou

igual a 14 dias.

VI – Uso de drogas modificadores da resposta

imune.

VII – Auto inflamatórias, doenças intestinais

inflamatórias.

VIII – Pacientes em hemodiálise.

IX – Pacientes com doenças imunomediadas

