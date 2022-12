Ananindeua lança o Ananin Conectada no Parque das Águas neste sábado

Neste sábado (17), o vice-prefeito de Ananindeua, Erick Monteiro, anunciará o lançamento do Projeto Piloto, Ananin Conectada, no Parque das Águas, localizado no bairro de águas Lindas. A iniciativa tem como objetivo oferecer o acesso gratuito à internet banda larga, com capacidade para alcançar 400 usuários simultâneos no local.

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o acesso será feito por meio de cadastro do usuário, para garantir a segurança cibernética, evitando fraudes ou invasão de dados.

O complexo de lazer recém-inaugurado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, é chamado de Parque das Águas, porque remete ao nome do bairro onde fica localizado, o parque possui 300 m2, e contém vários atrativos para crianças e adultos.

Cidade digital

A gestão do município vem investindo para transforma Ananindeua numa cidade digital. Só este ano dois programas foram lançados para modernizar a administração pública. O “Ananin Digital”, no âmbito da digitalização de todos os processos administrativos que tramitam na prefeitura. E o “Ananin Sus Digital” que digitalizou também todos os atendimentos nas UBSs e Policlínicas, implementando o Prontuário Eletrônico; contribuindo para uma melhor integração com as plataformas do Ministério da Saúde.

Foto: Ricardo Amanajás

Essa mesma malha de fibra ótica utilizada pela prefeitura será disponibilizada para algumas áreas de lazer, que serão selecionadas pela prefeitura de acordo com a viabilidade técnica. O lançamento Ananin Conectada será às 8h da manhã deste sábado (17).

Foto: Leandro Santana