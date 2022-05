Ananindeua lança o programa Mãezinha Ananin que dará suporte a mulheres grávidas do município

As futuras mamães do Município de Ananindeua, agora terão um programa dedicado totalmente a elas. O Programa Mãezinha Ananin, será mais um suporte de assistência á gestante durante toda sua gravidez.

O lançamento do programa será feito pela Prefeitura Municipal de Ananindeua (PMA), nesta quinta-feira (12), por meio da Secretaria de Saúde (Sesau) e em parceria com secretarias de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) e de Transporte e Trânsito (Semutran).

O novo programa vai incluir na assistência a gestante, o pré-natal, parto, pós parto e ficará acompanhando o bebê até os 24 meses de vida. O programa também pretende aprimorar a qualidade do atendimento e reduzir os índices de mortalidade materna e infantil no município de Ananindeua. Também será disponibilizados testes de gravidez, bem como, captação precoce da gestante para o inicio de pré-natal nas UBS até a 12° semana de gestação, consulta medicas e de enfermagem.

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) farão visitas domiciliares as futuras mães, que também vai contar com reuniões educativas nos Centros de Referencia de Assistência Social (CRAS) do município, por meio do Programa Criança Feliz (PCF) e ao final do pré-natal, as grávidas irão receber um kit enxoval.

O objetivo é acompanhar cinco mil grávidas e oito mil crianças de 0 a 2 anos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centros de Referencia de Assistência Social (CRAS) do município até dezembro de 20224 e com isso, garantir uma assistência humanizada e integral na rede de serviço.

O lançamento está previsto para acontecer ás 17h nessa quinta-feira (12), no auditório da Associação Empresarial de Ananindeua – ACIA.

Saiba os critérios para participar do Programa Mãezinha Ananin

– Residir em Ananindeua

– Iniciar o pré-natal na UBS até a 12ª

semana de gestação (03 meses)

com registro na caderneta de

gestante;

– Na caderneta de gestante registrar

a realização dos testes rápidos de

HIV, Sífilis, hepatite B e C, e as

vacinas (DTPA, Hepatite B,

Influenza, Antitetânica);

– A gestante deve realizar no mínimo

6 consultas de pré-natal (médico,

enfermeiro e consulta odontológica);

– Atendimento com equipe

multiprofissional de saúde nas UBS:

– Participar da reunião educativa no

CRAS, mínima uma a cada trimestre;

Foto: Reprodução / Licença do Freepik