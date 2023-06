Ananindeua prepara alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental para a Olimpíada Pedagógica

Entre os dias 22 e 23 de junho, estudantes das turmas de 5º e de 9º Ano da Rede Municipal de Ensino de Ananindeua (RME) fizeram as provas da 2ª Avaliação Diagnóstica do ano de 2023. Foi uma preparação para a 1ª etapa da OPA (Olimpíada Pedagógica de Ananindeua), que será aealizada nos dias 27 e 29 de Junho.



“A segunda avaliação diagnóstica de Língua Portuguesa e Matemática tem como objetivo, além de avaliar como as turmas estão concluindo esse segundo bimestre, prepará-los para a avaliação da OPA, que será realizada na próxima semana”, explica Joelma Pinheiro, coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Júlia Barbalho.

Na terça-feira (27), os alunos inscritos na OPA das turmas de 5º e 9º Ano da RME farão 20 questões de Língua Portuguesa e 20 questões de Matemática. Já na quinta-feira (29), eles farão uma prova de produção textual.



As turmas vencedoras serão agraciadas com uma viagem de estudos à Europa, iniciando por Portugal e concluindo no parque da Disney, na França. O evento é uma organização da Prefeitura de Ananindeua, na Zona Metropolitana de Belém, administrada pelo prefeito Dr. Daniel Santos, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed.

