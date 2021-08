Ananindeua proíbe veículos de tração animal

Foi aprovado ontem na câmara municipal de Ananindeua um projeto de lei que proíbe a veiculação de tração animal em Ananindeua.

A lei n° 057/2021 de 24 de agosto de 2021 diz que: “é proibida a utilização de veículos movidos a tração animal, a condução de animais com cargas ou qualquer exploração animal para este fim, no perímetro urbano do município de Ananindeua”.

O autor do projeto de lei foi realizado pelo vereador Diego Alves, a medida foi tomada para dar um fim na prática cruel em que alguns animais de estância sofriam. Foi dado um prazo de 1 ano para os responsáveis que ainda fazem o uso dessa prática, para que possam se adequar a medida. Vale destacar que esses trabalhadores que usavam os animais para trabalhar, terão um apoio para usar outro tipo de transporte como por exemplo uma bicicleta especifica o outro meio para auxiliar no trabalho.

Foto: pinterest