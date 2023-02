Ananindeua promove ação voltada à prevenção da gravidez na adolescência

A Prefeitura de Ananindeua estará realizando durante este período de fevereiro, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), diálogos por meio de rodas de conversas, filmes e histórias de vidas voltadas à prevenção da gravidez na adolescência com jovens assistidos pelos CRAS e CREAS.

A partir das 8h de quarta-feira (15), será realizado uma programação especial no teatro da Usina da Paz Icuí para todos os interessados no assunto, principalmente aos adolescentes do Icuí, usuários do CRAS e alunos das escolas públicas e privadas, localizadas na região.

A ação contará com diversas atividades como por exemplo, palestras sobre Educação Inclusiva, Projeto de Vida, Meios Contraceptivos e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), além de testes rápidos de HIV, hepatite A, B e C e sífilis, com a equipe da Secretaria de Saúde (Sesau).

O objetivo é levar aos adolescentes informações confiáveis, meios e métodos para que planejem e vivenciem com segurança a sua vida sexual e saúde reprodutiva, por meio da tomada de decisões responsáveis, tendo como premissa básica que meninas e meninos são protegidos por direitos.

A campanha de prevenção à gravidez na adolescência foi inserida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por meio da Lei 13.798 de 3 de janeiro de 2019. Para saber mais de outras programações realizadas pela Semcat, basta procurar o CRAS mais próximo da sua residência, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Endereço dos CRAS de Ananindeua:

– CRAS DANIEL REIS – Rua do Sol, nº 07, Estrada do Maguari, bairro Maguari;

– CRAS COMPLEXO CIDADE NOVA VI – Conjunto Cidade Nova VI, entre WE 84 e WE 87, bairro Coqueiro;

-CRAS ESTRELA ANANIN – Rua 11, Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas;

-CRAS SANTANA DO AURÁ – Rua São Jorge, s/n, esquina com a Rua Santo Antônio, bairro Águas Lindas;

-CRAS UIRAPURU – Estrada de Santa Fé, Conjunto Uirapuru, WE 22, Quadra 24 s/n, bairro Icuí Guajará;

-CRAS JADERLÂNDIA – Passagem Bom Jesus, nº 2000, bairro Atalaia;

-CRAS GUANABARA – Rua Oséias Silva, nº. 767 (em frente a Escola Machado de Assis) , bairro Guanabara;

-CRAS CURUÇAMBÁ – Igreja Assembleia de Deus- Rua Boa Aventura (final da linha do Curuçambá- Centro), bairro Curuçambá;

-CRAS 40 HORAS – Rua Santa Clara, nº 14, bairro 40 horas;

-CRAS DISTRITO INDUSTRIAL Rua Manoel de Souza, nº 4, bairro Distrito Industrial.

Foto: Reprodução Adobe