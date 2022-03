Ananindeua promove Campanha de Multivacinação neste sábado

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza neste sábado (26), mais uma ação da Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes, que estejam com as vacinas de rotina em atraso. Os principais objetivos da campanha é aumentar a cobertura vacinal, evitando assim o retorno de doenças já erradicadas, e atualizar o calendário vacinal. A programação vai ocorrer das 08h às 12h, em 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Para a secretária municipal de saúde de Ananindeua, Dayane Lima, é importante que os pais ou responsáveis possam estar atentos ao calendário da Campanha Multivacinação e que não percam essa oportunidade. “A proteção das nossas crianças está nas mãos dos pais ou responsáveis, que precisam levar seus filhos a um dos nossos postos de vacinação. Esperamos contar com a adesão de todos, pois somente com a vacina é possível afastar a possibilidade das nossas crianças desenvolverem doenças graves. É importante destacar que o acesso às vacinas é um direito”, destaca.



Estarão disponíveis para atualização do calendário vacinal, as seguintes vacinas:

– VIP (Vacina Inativada Poliomielite) ;

– VOP (Vacina Oral Poliomielite);

– Pneumocócica 10-Valente;

– Meningocócica C e ACWY;

– Febre Amarela;

– Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba);

– DTP (Tr íplice Bacteriana);

– Hepatite A e B;

– HPV Quadrivalente (Papilomavírus Humano);

– Rotavírus;

– Varicela;

– DTPA;

– Covid Pediátrica.



Documentos Necessários:

Os documentos necessários para a campanha da multivacinação são Carteira de Vacinação da criança ou adolescente, Cartão SUS, CPF e Certidão de Nascimento.

Locais de vacinação da Campanha Multivacinação:

UBS Ananindeua Centro / UBS Águas lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Aurá / UBS Distrito Industrial / UBS Guajará I / UBS Ana Maria Moraes / UBS Curuçambá Rural / UBS Vânia Monteiro / UBS Paulo Frota / UBS Nova Zelândia / UBS Coqueiro / UBS Jaderlândia / UBS Guanabara.

