Ananindeua promove Campanha de Multivacinação nos bairros

A Prefeitura de Ananindeua e a Secretaria de Saúde (Sesau) iniciarão nesta quarta-feira (16) a Campanha de Multivacinação nos bairros. A campanha irá ocorrer de agosto até novembro e tem como objetivo levar a imunização até as pessoas que precisam ser vacinadas.

A programação da campanha irá abranger supermercados e condomínios, em alusão ao Dia D da Campanha de Multivacinação, no dia 19 de agosto. O Consultório Móvel irá percorrer os bairros de Ananindeua, começando nessa quarta-feira (16) no bairro do Paar, no horário de 15h às 20h.

A Prefeitura de Ananindeua e a Sesau reforçam a importância da vacinação para a proteção da saúde da população. A vacinação é a melhor forma de prevenir doenças e manter a saúde em dia.

Programação da Campanha de Multivacinação nos bairros.

(O Consultório Móvel percorrerá as Ruas ao entorno dos locais definidos para a concentração da Equipe de Imunização).

16/08: PAAR – Concentração e saída do Canteiro Central do Paar – 15h às 20h

17/08: Distrito Industrial – Concentração e saída da Rua Oliveira – 15h às 20h

18/08: 40 Horas – Concentração e saída do Buraco Fundo – 15h às 20h

19/08: DIA D da Campanha de Multivacinação (UBS de todas as regiões, Supermercados Colina e Líder, Usina da Paz)

19/08: Supermercado Líder BR- dentro do Supermercado – 08h às 16h

19/08: Supermercado Colina Cidade Nova – Estacionamento – 08h às 16h

21/08: Condomínio Ecoparque – 08h às 16h

22/08: Jaderlândia – Concentração e saída ao lado da Delegacia – 15h às 20h

23/08: Una – Concentração e saída do Residencial Xapuri – 15h às 20h

24/08: Aurá – Condomínio Torre do Aurá – 08h às 16h

25/08: Condomínio Bem Viver – 08h às 16h

26/08: Icuí – Conj. Cidade de Deus – Concentração e saída ao lado da UPA – 15h às 20h

28/08: Condomínio Padre Pietro Gerosa – Águas Brancas – 08h às 16h

29/08: 40 Hora s (Ariri) – Concentração e saída PSF Ariri – 15h às 20h

30/08: Supermercado Formosa – 15h às 20h

31/08: Praça da Bíblia – 15h às 20h

Foto: Reprodução SESAU