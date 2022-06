Ananindeua promove mais uma ação do Vacina Delivery a partir de quarta-feira (29)

A partir desta quarta-feira (29), o programa Vacina Delivery, estará sendo realizado no município de Ananindeua. A iniciativa é da Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A ação irá acontecer até o próximo domingo (3), a partir das 8h ás 16h de quarta a sábado e de 8h ás 12h no domingo, em três supermercados do município, no Mix Atacarejo 40 horas, Mix Atacarejo Mário Covas e no Mix Atacarejo Maguari.

A Vacina Delivery oferece os serviços fora das Unidades Básicas de Saúde que percorre pelos bairros, feiras, supermercados e praças do município para imunizar a população contra a covid-19, Influenza e Sarampo.

Para se vacinar é necessário apresentar o RG, CPF ou Cartão SUS, cartão de vacinação e estar dentro do público que a vacina está sendo ofertada. O calendário semana será divulgado durante o final de semana, nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

Veja os locais de vacinação:

1- Mix Atacarejo 40 horas

End: Prox. a rotatória da Av. Gov. Hélio Gueiros.

2- Mix Atacarejo Maguari

End: Avenida Cláudio Sanders, 366.

3- Mix Atacarejo Mário Covas.

End: Rod. Mário Covas, 1228. Coqueiro (Ao lado do conjunto Abelardo Conduru)

Horários: 8h às 16h (quarta a sábado) e de 8h às 12h (domingo)

Sarampo: Destinadas às crianças de 06 meses a menores de 5 anos, e trabalhadoras da saúde.

Influenza: Destinada a crianças e adultos a partir dos 6 meses de vida.

Covid-19: – Covid-19: Conforme a programação semanal já divulgada.

1ª DOSE: Vacinação destinada para crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não;

2ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 a 11 anos sem comorbidades, e demais pessoas a partir de 12 anos que estejam com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose.

3ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 12 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

4ª DOSE: Pessoas com 40 anos ou mais, imunocomprometidos ou não; trabalhadores de saúde público e privado; trabalhadores da educação do ensino básico e superior; forças armadas e forças de segurança e salvamento, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Foto: Reprodução Ascom