Ananindeua promove neste sábado o Dia D da vacinação contra a poliomielite

A Prefeitura Municipal de Ananindeua realiza neste sábado, 20, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua – Sesau, o Dia D da campanha de multivacinação de crianças e adolescentes até 14 anos e de crianças entre um e cinco anos contra a poliomielite. Estarão abertas 31 unidades de saúde para receber o público a ser imunizado, das 8h até às 13h. Nos locais, poderão ser vacinadas ainda crianças de 3 e 4 anos contra a covid-19.



Na multivacinação o objetivo é atualizar a carteira de vacinação, garantindo a crianças e adolescentes que ainda não completaram 15 anos todas as vacinas do calendário, de acordo com a faixa etária. Já as crianças entre um ano e menos de cinco precisam receber mais uma dose da vacina contra poliomielite – ou paralisia infantil – ou completar o esquema vacinal, dependendo da situação da criança. As vacinas garantem proteção e saúde individual e coletiva.



Confira as Unidades Básicas de Saúde que estarão vacinando no dia D da Multivacinação: