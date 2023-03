Ananindeua promove o primeiro torneio LGBTQIA+

A Prefeitura de Ananindeua vai realizar no último domingo (26) de março o 1° torneio de queimada LGBTQIA+ municipal, a iniciativa é por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Selj), que tem como objetivo promover por meio da prática esportiva da queimada, a saúde, cidadania, bem como a melhoria da qualidade de vida por meio da prática de exercícios físicos e esportivos. Além de cultivar o respeito à igualdade de direitos e a convivência com a diversidade de gênero sexual.

O torneio será disputado entre equipes de queimada, desafios de “bate cabelo”, escolha dos atletas destaques da competição, escolha da musa do evento, sorteios de brindes, além de artistas do município.

O Secretário de Esporte e Lazer, Alex Melul comenta sobre a importância da ação.

“Esperamos dessa forma massificar as ações da prefeitura, através do esporte e atividades físicas, realizadas e apoiadas pela Selj nos diversos bairros de Ananindeua, tendo como elemento catalisador, o esporte e lazer como instrumento de políticas públicas, e assim promover saúde e qualidade de vida através da dança e exercício físico para a população. Levando a mensagem de respeito à equidade de direitos, convivência à diversidade de orientação gênero-sexual, através de uma competição esportiva com uma participação plural e diversificada, de forma solidária e sem violência”, disse Alex.

Foto: Reprodução Adobe