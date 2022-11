Ananindeua promove primeira Festa Literária com várias oficinas gratuitas

Na sexta-feira (02) acontece a 1° Festa Literária de Ananindeua o público poderá participar de inúmeras oficinas, que serão gratuitas, e acontece nos dias 2, 3 e 4 de dezembro de 14 às 18h. Os cursos rápidos serão de iniciação em AudioVisual, leitura dramatizada, criação de podcast, capoeira da Angola, de quadrinhos, xadrez, dança do ventre, pintura em tela, criação de fantoches com materiais alternativos e avental literário. As oficinas serão ministradas nas salas multiuso 1 e 2, e no laboratório de informática.

O evento acontecerá na Usina da Paz do bairro do Icui-Guajará, com abertura oficial nesta quinta-feira (01), a partir das 19h, na quadra do espaço. O evento prossegue até o sábado (04), com uma programação para todos os gostos, com atrações culturais, musicais, além do concurso de cosplay, e contação de historias apresentação da Orquestra Paraense de Cinema, bate papos, sarau encantado e muito mais.

Realize sua inscrição neste link.

Confira a programação das Oficinas:

OFICINAS:

Dia 02/12

De 09h às 12h – MALETA LITERÁRIA

Local: Sala Multiuso 1

De 08h às 12h – AVENTAL LITERÁRIO

Local: Sala Multiuso 02

De 09h às 12h – Iniciação Audiovisual

Local: Lab Informática

De 14h às 16h – CAPOEIRA DA ANGOLA

Local: Sala Multiuso 01

De 14h às 16h – LEITURA DRAMATIZADA

Local: Sala Multiuso 02

16h – Jogo do Brasil (exibição na quadra)

Dia 03/12

De 09h às 12 – MALETA LITERÁRIA

Local: Sala Multiuso 01

De 08h às 12h – AVENTAL LITERÁRIA

Local: Sala Multiuso 02

De 09h às 12h – Iniciação Audiovisual

Local: Lab Informática

De 14h às 18h – OFICINA DE XADREZ

Local: Sala Multiuso 01

De 14h às 17h – OFICINA DE QUADRINHOS

Local: Sala Multiuso 02

De 18 às 21h – OFICINA DE DANÇA DO VENTRE

Local: Sala Multiuso 01

Dia 04/12

De 09h às 12h – COMO CRIAR UM PODCAST

Local: Sala Multiuso 01

De 09h às 12h – OFICINA PINTURA EM TELA

Local: Sala Multiuso 02

De 09h às 12h – Iniciação Audiovisual

Local: Lab Informática

De 14h às 17h – OFICINA DE QUADRINHOS

Local: Sala Multiuso 01

De 14h às 17h – OFICINA DE XADREZ

Local: HOOL

De 14h às 17h – OFICINA DE FANTOCHES COM MATERIAL ALTERNATIVO

Foto: Ilustração Adobe