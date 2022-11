Ananindeua promove uma grande programação da 1° Festa Literária do município

No próximo mês, o município de Ananindeua vai realizar a 1° Festa Literária, com o tema “Ilhas Literárias: Gênero e o Imaginário Social” e propõe aproximar de diferentes formas as pessoas da cultura, do universo da leitura, ampliando o imaginário e melhorar cada vez a educação do município.

O evento contará com rodas de conversas, oficinas, saraus, e programação infantil para todos os públicos, e será realizado na Usina da Paz do Icuí-Guajará, de 1 a 4 de dezembro, das 9h às 20h.

A programação será bem diversificada e contará com teatro de bonecos, atrações culturais, mostra de cinema, bate papos, contação de histórias, oficinas, saraus, apresentações teatrais, concurso de cosplay, e muito mais.

Para participar das oficinas o interessado deve fazer sua inscrição antecipada pois as vagas são limitadas. As oficinas serão: Maleta Literária, Avental Literário, Iniciação Áudio Visual, Capoeira de Angola, Literatura Dramatizada, de Xadrez, de Quadrinhos, dança do Ventre, Escrita Literária, Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, Criação de Podcast, Pintura de Tela e Fantoches com material alternativo.

Acesse o link para realizar a inscrição oficinas ou acessando a página da secretaria https://www.ananindeua.pa.gov.br/semmu.

O evento está sendo promovido pela Secretaria da Mulher de Ananindeua, o evento também conta a parceria da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Fórum de Enfrentamento da Violência contra a Mulher do Município de Ananindeua, UFPA,UEPA, ODS 17 e ODS5, entre outros.

Acompanhe a programação

Serviço:

1º Festa Literária de Ananindeua

De 01 a 04 de dezembro

De 09h às 20h

Local: Usina da Paz, Icuí- Guajará

Abertura: Dia 01 – às 17h

Local: Quadra da Usina

Confira a programação completa:

Às 14h – VISITAÇÃO DOS STANDES

Local: Quadra

Às 15h – CINEMA

Local: Teatro

Às 16h – ATRAÇÃO CULTURAL

Local: Quadra

De 18h/19h – ATRAÇÃO CULTURAL

Local: Quadra

Às 19h30 – APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA

Local: Quadra

Às 20h – ATRAÇÃO CULTURAL

Local: Quadra

Dia 02/12 (sexta-feira)

Tema: LITERATURA TEU NOME É MULHER

Às 9h30

Projeto Cantando e Dançando no Mundo da Imaginação

Local: Palco

O Poder Simbólico da Literatura no Imaginário da Mulher

Local: Teatro

Às 10h30 – BATE PAPO

Livro Literatura e Biblioteca como Direito de Tod@s

Local: Palco

Às 11h – O Espaço Pedagógico: Contão de História e os Desafios para o mundo Letrado

Local: Teatro

Às 11h30 – SARAU ENCANTADO

Local: Palco

Às 12h30 – JOGO DO BRASIL

Local: Palco

TARDE

Às 14h

ATRAÇÃO CULTURAL

Local: Palco

A Arte e a Literatura como instrumento de combate as Violências

Local: Teatro

Às 15h – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

Pablo no Mundo das Nuvens

Local: Palco

Às 16h – A importância da Mulher no cenário atual da Literatura Paraense Contemporâneo

Local: Teatro

Às 17h – LIVRO VIVO : CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

As Aventuras de Vovó Tipiti e o menino Tipiti

Local: Palco

Às 18h – SARAU ENCANTADO

Local: Palco

Às 19h – GRUPO DE CARIMBÓ

Local: Palco

Às 19h30 – AMOSTRA DE CINEMA

Local: Teatro

Às 20h – ATRAÇÃO MUSICAL

Local: Palco

Dia 03/12 (sábado)

Tema: ENCONTRO DAS ILHAS LITERÁRIAS

Às 9h30 – A Valorização da Cultura Quilombola e Ribeirinha

Local: Quadra

Às 9h30 – A importância dos Movimentos Sociais: A História e a Literatura

Local: Teatro

Às 10h30 – INFANTIL: PERFORMACE LITERÁRIA

Local: Quadra

Às 11h – Mulheres na Ciência: Desafios e Conquistas

Local: Teatro

Às 11h30 – ATRAÇÃO CULTURAL: CIRANDA

Local: Quadra

Às 12h30 – ATRAÇÃO CULTURAL

Local: Quadra

TARDE

Às 13h30 – SARAU ENCANTADO

Local: Quadra

Às 14h – TEATRO DE BONECOS

Local: Teatro

Às 15h

Meio Ambiente, Consciência e CIA?

Local: Quadra

A Construção de Leitores Futuros: Desafios sob as Novas Tecnologias – Link com Literatura de Mangá

Local: Teatro

Às 16h – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Local: Quadra

Às 17h – SARAU ENCANTADO

Local: Quadra

Às 18h – INFANTIL

Local: Teatro

Às 19h

ATRAÇÃO CULTURAL

Local: Quadra

PEÇA DE TEATRO

Local: Teatro

Dia 04/12 (domingo)

Tema: MUNDO GEEK

Às 9h30 – Como Brincar e as Histórias em Quadrinhos estimulam a Leitura de crianças e jovens

Local: Quadra

Às 10h30

TEATRO DE BONECOS

Local: Teatro

Os Grupos de Cosplay no Pará

Local: Quadra

A Importância dos fãs clubes Literários da região metropolitana

Local: Quadra

Às 11h30 – Ondas Tropicais do Caribe ao Pará

Local: Quadra

Às 12h30 – ATRAÇÃO CULTURAL

Local: Quadra

TARDE

Às 13h30 – ATRAÇÃO CULTURAL

Local: Quadra

Às 14h

INFANTIL: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

Local: Quadra

DOCUMENTÁRIO: Um Breve Histórico se Quadrinhos no Estado do Pará

Local: Teatro

Às 15h

ATRAÇÃO CULTURAL

Local: Quadra

A Concepção de um Documentário sobre Quadrinhos no Estado do Pará

Local: Teatro

Às 16h

TEATRO DE BONECOS

Local: Teatro

Cosplay: Pesquisa, Dedicação e Vivências

Local: Quadra

Às 16h30 – CONCURSO DE COSPLAY

Local: Quadra

Às 17h – BANDA GEEK

Às 18h – ENCERRAMENTO

OFICINAS:

Dia 02/12

De 09h às 12h – MALETA LITERÁRIA

Local: Sala Multiuso 1

De 08h às 12h – AVENTAL LITERÁRIO

Local: Sala Multiuso 02

De 09h às 12h – INICIAÇÃO AUDIOVISUAL

Local: Lab Informática

De 14h às 18h – CAPOEIRA DA ANGOLA

Local: Sala Multiuso 01

De 14h às 18h – LEITURA DRAMATIZADA

Local: Sala Multiuso 02

Dia 03/12

De 09h às 12 – MALETA LITERÁRIA

Local: Sala Multiuso 01

De 08h às 12h – AVENTAL LITERÁRIA

Local: Sala Multiuso 02

De 09h às 12h – INICIAÇÃO AUDIOVISUAL

Local: Lab Informática

De 14h às 18h – OFICINA DE XADREZ

Local: Sala Multiuso 01

De 14h às 17h – OFICINA DE QUADRINHOS

Local: Sala Multiuso 02

De 18 às 21h – OFICINA DE DANÇA DO VENTRE

Local: Sala Multiuso 01

Dia 04/12

De 09h às 12h – COMO CRIAR UM PODCAST

Local: Sala Multiuso 01

De 09h às 12h – OFICINA PINTURA EM TELA

Local: Sala Multiuso 02

De 09h às 12h – INICIAÇÃO AUDIO VISUAL

Local: Laboratório

De 14h às 17h – OFICINA DE QUADRINHOS

Local: Sala Multiuso 01

De 14h às 17h – OFICINA DE XADREZ

Local: HOOL

De 14h às 17h – OFICINA DE FANTOCHES COM MATERIAL ALTERNATIVO

Local: Sala Multiuso 02

