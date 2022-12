Ananindeua promoverá o Dia D de combate à dengue com diversos serviços

Nesta quarta-feira (07), o município de Ananindeua vai promover o Dia D de combate à dengue. A iniciativa tem como objetivo principal demonstrar as principais formas de combate a prevenção do Aedes aegypti, principal vetor de transmissão de Dengue, Zika e Chikungunya.

A ação será realizada no canteiro central da feira do Paar, no horário de 08h às 12h. Além de esclarecer para a população sobre a dengue, ainda haverá outros serviços de saúde para a população como, vacinação antirrábica para cães e gatos, vacinação humana contra a covid, testagem para covid, HIV, sífilis, hepatite B e C.

Foto Ilustração: Adobe