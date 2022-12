Ananindeua realiza  5ª edição do Programa “Prefeitura em Movimento” a partir do próximo final de semana

No próximo sábado (10), será realizado a quinta edição do programa “Prefeitura em Movimento” no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua. A prefeitura do município vai ofertar serviços das secretarias que compõem a gestão municipal.

A ação tem o objetivo de aproximar a população da gestão, concentrando serviços da secretaria em um único lugar. A ação acontece no período de 10 a 17 de dezembro, na EMEF Maria Emília Antunes. O prefeito passa a atender aos moradores no mesmo local e a percorrer o bairro para investigar as necessidades. Também funcionará na escola um Consultório Móvel, coordenado pela Secretaria de Saúde, para realizar diversos atendimentos médicos.

As demandas consideradas de curto prazo são atendidas pelas secretarias municipais, como as de iluminação, saúde, limpeza e outras. Mas também o caso das demandas de médio e longo prazo, essas são direcionadas e incluídas em cronograma de planejamento da gestão.

Veja os serviços disponíveis

SERVIÇOS OFERTADOS PELA SEMCAT

CRAS:

Orientações e inclusão nos benefícios e programas sociais.

PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família;

SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo;

PCF – Programa Criança Feliz

ACESSUAS – Programa de acesso ao mundo de trabalho

*Entre outros.

CREAS:

Informações sobre o acesso a programas da Assistência Social;

PAEFI – Proteção e Atendimento Especializado à famílias e indivíduos;

*Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, Idosas e duas famílias.

CADÚNICO:

Atualização;

Inscrição;

Entre outros benefícios.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Carteira de Identidade (RG);

CPF;

Carteira de Trabalho

Comprovante de residência no nome do titular do cadastro;

Certidão de casamento (caso seja casado);

Carteira de Identidade (RG) do cônjuge;

Certidão de nascimento do filho (a);

Declaração escolar do filho (a);

Certidão Administrativa de Nascimento do indígena (RANI); ou Título de eleitor.

SERVIÇOS OFERTADOS PELA SESAN

A Sesan fará a recuperação do asfalto com obras do tapa buraco, onde trabalhadores realizam a manutenção das vias para que motoristas e pedestres possam trafegar com segurança, além da manutenção da iluminação pública.

SERVIÇOS OFERTADOS SEGEF:

Negociação de dívidas;

Emissão de boletos de IPTU, TLLF (Alvará);

Atualização de cadastro de IPTU.

SERVIÇOS OFERTADOS PELA SEMA

Doação de mudas;

Solicitação de poda;

Autorização de supressão vegetal;

Solicitação de licenciamento ambiental:

1. Roteiro Orientativo;

2. Licença prévia;

3. Licença de instalação

4. Licença de operações

5. Autorização ambiental

6. Licença de fonte sonora

(Bares, restaurantes, casa de show e similares)

SERVIÇOS OFERTADOS PELA SEMAD

Cadastro de pedidos da comunidade, reclamações e denúncias;

Reclamações de:

1. Demora na marcação de consulta / procedimento;

2. Demora em Obra Pública;

3. Falta de materiais em Posto de Saúde;

4. Poste sem iluminação.

Serviços/pedido para:

1. Acessibilidade para deficientes visuais;

2. Assistência Social;

3. Buraco (tapa buraco);

4. Coleta de Lixo Comum;

5. Limpeza em terreno baldio;

6. Mato alto;

7. Entulho em via pública;

8. Esgoto;

9. Placas de sinalização;

10. Poda de árvores de rua;

11. Ponto de ônibus;

12. Praça e ou quadra para lazer e esportes;

13. Semáforos;

14. Vacinas;

15. Vaga Creches;

16. Vaga Escolas.

Denúncias de:

1. Aterro sanitário irregular;

2. Construção Irregular;

3. Estabelecimento com acessibilidade irregular;

4. Iluminação pública irregular;

5. Maus tratos a animais;

6. Ocupação irregular de área pública;

7. Ônibus danificado;

8. Ponto de assalto/roubo;

9. Ponto de tráfico de drogas.

SERVIÇOS OFERTADOS PELA SEURB

1. Capina/Roçagem;

2. Manutenção de drenagem;

3. Desobstrução de bueiros;

4. Retirada de entulho;

5. Drive-thru de matérias recicláveis.

SERVIÇOS OFERTADOS PELA SESAU

Dia 10/12 (sábado)

– Consultas de Clínico Geral;

– Exames de PCCU (mulheres de 25 a 65 anos);

– Vacinas: Covid-19, Influenza e Sarampo.



Dia 12/12 (segunda-feira)

– Consultas de Ortopedia;

– Exames de PCCU (mulheres de 25 a 65 anos);

– Vacinas: Covid-19, Influenza e Sarampo;

– Testes Rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C.



Dia 13/12 (terça-feira)

– Consultas de Dermatologia;

– Exames de PCCU (mulheres de 25 a 65 anos);

– Vacinas: Covid-19, Influenza e Sarampo.



Dia 14/12 (quarta-feira)

– Consultas em Cardiologia;

– Exames de Ultrassonografia;

– Vacinas: Covid-19, Influenza e Sarampo;

– Testes Rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C.



Dia 15/12 (quinta-feira)

– Consultas em Ginecologia;

– Exames de PCCU (mulheres de 25 a 65 anos);

– Vacinas: Covid-19, Influenza e Sarampo.



Dia 16/12 (sexta-feira)

– Consulta em Clínico Geral;

– Exames de PCCU (mulheres de 25 a 65 anos);

– Vacinas: Covid-19, Influenza e Sarampo;

– Testes Rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C.



Dia 17/12 (sábado)

– Consulta em Oftalmologia;

– Consulta em Ginecologia;

– Exames de PCCU (mulheres de 25 a 65 anos);

– Vacinas: Covid-19, Influenza e Sarampo.

SERVIÇOS OFERTADOS PELA SEMED

Orientações sobre Matrícula 2023

SERVIÇOS OFERTADOS PELO GABINETE PMA

10/12 (SÁBADO)



– EMISSÃO DE RG;



– EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL PELO SINE.

SERVIÇOS OFERTADOS SEGOV

10/12 (SÁBADO) E 17/12 (SÁBADO)

– AFERIÇÃO DE PRESSÃO;

– ORIENTAÇÃO JURÍDICA;

– MASSAGISTA;

– FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA;

– CONSELHO TUTELAR;

– ORIENTAÇÃO FAMILIAR E ENCAMINHAMENTOS PARA CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CASAMENTO;

Serviço

Quinta Edição do “Prefeitura em Movimento”

Data: dia 10 de dezembro (sábado),

Horário: a partir de 8h

Local: EMEF Maria Emília Antunes, localizada na 1ª Rua Rural, nº933 – Distrito Industrial (próximo à UPA)

Foto: Ricardo Amanajás / Ag. Ananindeua