Ananindeua realiza o primeiro Festival do Açaí nesta terça-feira

A Prefeitura Municipal de Ananindeua realizará nesta terça-feira, 11, o seu 1° Festival do Açaí, em comemoração ao “Dia Municipal do Batedor Artesanal de Açaí” do município. Para comemorar a data, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), organizou uma programação especial, que iniciará às 9h, no Complexo Esportivo da Cidade Nova 8.

Quem for ao festival terá a oportunidade de almoçar açaí de qualidade, que será preparado na hora e com as indispensáveis farinhas de mandioca e de tapioca, assados de carne, frango, camarão, charque, calabresa, pescados e mariscos. O evento também vai expor outros produtos derivados do açaí que também serão comercializados, como licor, sorvetes e picolés, biojóias de açaí, cosméticos e provar a já famosa bebida aromática feita de caroço de açaí.

Também estarão presentes a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (EMATER-PA) e, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária da Amazônia Oriental (EMBRAPA), que levarão informações científicas e técnicas sobre os usos do açaí, manejo e produção. E empresas que comercializam equipamentos de proteção individual, máquinas e outros itens para o produtor também participarão do evento.

Na ocasião, serão entregues 30 tanques de branqueamento para alguns dos batedores artesanais de açaí selecionados pela SEDEC em sua Casa do Açaí.

O Festival do Açaí ainda contará com apresentações culturais, música ao vivo e competição de quem come o açaí mais rápido.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar