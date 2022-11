Ananindeua realizará 1ª Copa de Futebol Quilombola nesta semana

Na próxima sexta-feira (25), a Prefeitura de Ananindeua realiza a 1ª edição da Copa de Futebol Quilombola, na comunidade do Abacatal. O torneio acontece por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), tem o objetivo incentivar a prática da atividade física, promover o fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares, além de combater o racismo.

A copa irá contar com apresentações culturais, através de capoeira e do grupo de dança do quilombo, além de roda de conversa sobre socialização da cultura quilombola do Abacatal com a equipe da universidade da Amazônia.

O torneio será realizado no campo de futebol do Abacatal, localizado na Estrada do Aurá, KM 8, bairro Aurá, e inicia às 8h20 e vai até às 11h, cada partida terá duração de 20 minutos. Os jogadores, com idade entre 15 e 20 anos, serão divididos em dez times, dois feminino e oito masculino. O sistema de competição será de eliminatória simples, quem perder está fora e quem ganhar continua sequencialmente até o final. O time campeão, 1° lugar, receberá troféu e medalhas, já o vice-campeão receberá medalhas relativas à 2ª colocação.

