Ananindeua recebe a primeira praça pública com playground para cadeirantes 

O bairro do Guajará I, ganhou a primeira praça pública com playground direcionada com um espaço inclusivo para crianças cadeirantes, o espaço vai oferecer atividades lúdicas e educativas para o público infantil.

O playground possui gangorra, gira-gira, escorrega bunda e um balanço onde as crianças poderão colocar sua cadeira de rodas, bem como rampas de acesso e toda segurança necessária para o uso.

A iniciativa de recreação inclusiva não só facilita o acesso, como também proporciona que todas as crianças brinquem e se divirtam juntas. A praça será chamada de “Paulo Ferreira”, em homenagem e memória a um dos primeiros moradores do local, que lutava por igualdade, melhoria na área e a construção de um espaço de lazer para as famílias do Guajará.

Além dos brinquedos a praça passar a ter uma academia ao ar livre, paisagismo, iluminação publica em LED, novos bancos e lixeiras espalhadas em torno da praça, para manter o local sempre limpo.

A Prefeitura de Ananindeua, através da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) irá levar a inclusão social para outros bairros da cidade.

Foto: Leandro Santana