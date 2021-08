Ananindeua regulariza títulos de posse á moradores

O programa Ananindeua Legal que realiza regularização Fundiária Urbana (REURB) entregou 435 títulos definitivos de posse de imóvel para os moradores da Cidade Nova no município de Ananindeua.

Ananindeua legal tem como objetivo formalizar os imóveis, onde os donos são assegurados desde a parte jurídica de ter sua propriedade legalizada, por meio da aquisição do título definitivo e consecutivamente com registro no cartório.

A partir do momento que é legalizado, o imóvel passa a ter maior valor de mercado dando a possibilidade de fazer financiamentos e empréstimos, permitindo também a condição de herança. A regularização fundiária conta com 22.455 processos em andamento, em 12 áreas da cidade.

As famílias que já receberam o titulo definitivo de seus imóveis são moradores da Área dos Correios (em Águas Lindas), Comunidade Jardim Lago Azul, Ocupação do V e quadra da Cidade Nova VI (no Coqueiro), Campo do Maguari (no Maguari), na Comunidade Jardim Cidadania (no Curuçambá) e no loteamento Elo Perdido (no Centro), Arterial 5A e 5B (Coqueiro).

Foto: perfil profissional da Prefeitura de Ananindeua