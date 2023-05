Ananindeua: Reunião prévia do “Prefeitura em Movimento” será na próxima terça

Atenção moradores do bairro Centro! A reunião prévia da 9ª edição do Prefeitura em Movimento será nesta terça-feira, dia 16, às 19h, na Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Alameda WE 16, Cidade Nova 2, em frente à Praça da Bíblia. Durante o encontro, a população poderá se reunir com os titulares das secretarias, que vão ofertar atendimentos no programa a ser realizado de 20 a 27 deste mês, das 8h às 14h, no mesmo local da reunião prévia.



É importante a participação dos moradores para que possam apresentar sugestões de mais serviços e ações a serem incluídos no “Prefeitura em Movimento”, além dos ofertados por oito secretarias municipais e Chefia de Gabinete.

Confira abaixo as ações e serviços

Serviços oferecidos no dia 16/05 (Reunião Prévia)

Solicitações cadastradas no sistema Ananin Digital

Reclamações:

solicitações cadastradas no sistema ananim digital, reclamações, demora

na marcação de consulta/procedimentos, demora em obra pública, falta de

material em posto de saúde, poste apagado a noite.

Pedidos: acessibilidade para deficientes visuais, assistência social, tapa buraco, coleta de lixo comum, limpeza de terreno baldio, mato alto, entulho em via pública, esgoto, placas e sinalização, poda de árvore de rua, ponto de ônibus, praça e/ou quadra para lazer e esportes, semáforos, vacinas, vaga creches, vaga escolas.

Denúncias: aterro sanitário irregular, construção irregular, estabelecimento com acessibilidade irregular, iluminação pública irregular, maus tratos a animais, ocupação irregular de área pública, ônibus danificado, ponto de assalto/roubo, ponto de tráfico de drogas.

Serviços oferecidos de 20 a 27/05

na marcação de consulta/procedimentos, demora em obra pública, falta de material em posto de saúde, poste apagado a noite. Pedidos: acessibilidade para deficientes visuais, assistência social, tapa buraco, coleta de lixo comum, limpeza de terreno baldio, mato alto, entulho em via pública, esgoto, placas e sinalização, poda de árvore de rua, ponto de ônibus, praça e/ou quadra para lazer e esportes, semáforos, vacinas, vaga creches, vaga escolas. Denúncias: aterro sanitário irregular, construção irregular, estabelecimento com acessibilidade irregular, iluminação pública irregular, maus tratos a animais, ocupação irregular de área pública, ônibus danificado, ponto de assalto/roubo, ponto de tráfico de drogas. Serviços oferecidos de 20 a 27/05 Orientação jurídica

Encaminhamento para certidão de nascimento

Teste glicêmico e aferição de pressão

Massagem, spar das mãos, corte de cabelo, designer de sobrancelhas, orientação com psicólogo, gastronomia, oficinas de tranças e bonecas, e degustação.

Solicitações a serem cadastradas no sistema Ananin Digital

Reclamações:

Reclamações: solicitações cadastradas no sistema ananim digital, reclamações, demora

na marcação de consulta/procedimentos, demora em obra pública, falta de

material em posto de saúde, poste apagado a noite.

Pedidos: acessibilidade para deficientes visuais, assistência social, tapa buraco, coleta de lixo comum, limpeza de terreno baldio, mato alto, entulho em via pública, esgoto, placas e sinalização, poda de árvore de rua, ponto de ônibus, praça e/ou quadra para lazer e esportes, semáforos, vacinas, vaga em creches, vaga em escolas.

Denúncias: aterro sanitário irregular, construção irregular, estabelecimento com acessibilidade irregular, iluminação pública irregular, maus tratos a animais, ocupação irregular de área pública, ônibus

danificado, ponto de assalto/roubo, ponto de tráfico de drogas.

na marcação de consulta/procedimentos, demora em obra pública, falta de material em posto de saúde, poste apagado a noite. Pedidos: acessibilidade para deficientes visuais, assistência social, tapa buraco, coleta de lixo comum, limpeza de terreno baldio, mato alto, entulho em via pública, esgoto, placas e sinalização, poda de árvore de rua, ponto de ônibus, praça e/ou quadra para lazer e esportes, semáforos, vacinas, vaga em creches, vaga em escolas. Denúncias: aterro sanitário irregular, construção irregular, estabelecimento com acessibilidade irregular, iluminação pública irregular, maus tratos a animais, ocupação irregular de área pública, ônibus danificado, ponto de assalto/roubo, ponto de tráfico de drogas. Distribuição de mudas e atividades lúdicas de educação ambiental

Orientações de licenciamentos de bares e restaurantes.

Emissão de 100 RG’s, levando documentos como certidão de nascimento original e xerox, 2 fotos 3×4, e documentos opcionais que deseja acrescentar, como título de eleitor, cartão SUS, certidão militar, CNH e outros …

Orientações e inclusão nos benefícios e programas sociais (PAIF – Serviço de Proteção e

Atendimento Integral à Família; SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo;

PCF – Programa Criança Feliz; ACESSUAS – Programa de acesso ao mundo de trabalho; PAEFI

Atendimento Integral à Família; SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo; PCF – Programa Criança Feliz; ACESSUAS – Programa de acesso ao mundo de trabalho; PAEFI Proteção e Atendimento Especializado à famílias e indivíduos; Serviço de Proteção Social

Especial para pessoas com deficiência, Idosas e duas famílias Cadunico.

Especial para pessoas com deficiência, Idosas e duas famílias Cadunico. IPTU ou TLLF (Alvará): negociação de dívidas, cadastro, atualização e emissão de boletos.

Orientações sobre os programas, minha casa minha vida, regularização fundiária e programa

morar bem.

Clínico Geral, Ultrassom, PCCU (25 a 65 anos), vacinação, testes rápidos de HIV e Hepatite, e palestra sobre Saúde Bucal

morar bem. Clínico Geral, Ultrassom, PCCU (25 a 65 anos), vacinação, testes rápidos de HIV e Hepatite, e palestra sobre Saúde Bucal Atividades lúdicas para crianças

Drive-thru de matérias recicláveis

Capina/Roçagem

Manutenção de drenagem

Retirada de entulhos

Desobstrução de bueiro

Serviço oferecido de 22 a 27/05

Serviço oferecido de 22 a 27/05 Orientações de licenciamentos de bares e restaurantes pelo Departamento de Áreas Verdes da Sema.

Serviços oferecidos no dia 22

Atendimentos com Ortopedista e Urologista

Serviço oferecido no dia 23/05

Dermatologista

Serviço oferecido no dia 24/05

Cardiologista

Serviço oferecido no dia 25/05

Ginecologista

Serviços oferecidos no dia 26/05

Oftalmologista e Clínico Geral

Serviços oferecidos no dia 27/05

Oftalmologista, PCCU (25 a 65 anos), vacinação, testes rápidos e palestra sobre saúde bucal.

Imagens: Ascom/PMA