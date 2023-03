Ananindeua sanciona Lei que protege servidoras vítimas de violência domésticas

No Dia Internacional da Mulher, o prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel Santos, sancionou uma importante Lei, a Lei nº 3.300 – “Lei Ingred Israel” -, de 8 de Março de 2023, que cria o “Auxílio Proteção” e garante o afastamento remunerado das servidoras públicas da Prefeitura Municipal de Ananindeua, vítimas de violência doméstica e familiar.

O Benefício será pago mensalmente no valor de R$ 1.302,00 (um mil trezentos e dois reais). Terão direito ao auxilio as servidoras públicas do município que possuam medida protetiva concedida pelo Poder Judiciário. A concessão do auxilio será mantida por até seis meses, desde que seja comprovada a manutenção da medida protetiva.

Ainda fica assegurado à servidora pública municipal da prefeitura de Ananindeua, beneficiária do Auxílio, o direito ao afastamento remunerado sem prejuízo da integridade das parcelas a que tem direito, assim como das medidas de proteção e assistência. Após fim do período de afastamento, havendo manutenção legal da medida protetiva, a administração disponibilizará o deslocamento da servidora pública no trajeto casa-trabalho-casa, exclusivamente, através do Aplicativo Servmob por 03 (três) meses.

Foto: Ilustração Adobe