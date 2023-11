Ananindeua se prepara para inaugurar a primeira orla com vista para o rio

Pela primeira vez na história de quase 80 anos de emancipação política (a ser completado no inicio do ano que vem), Ananindeua, município da Zona Metropolitana de Belém, “se virará para frente do rio”, ou seja, para uma parte da cidade que a maioria da sua população desconhecia: A região das ilhas. É o primeiro investimento da administração pública na chamada indústria turística, da qual Ananindeua também quer, precisa e merece despontar.

No próximo domingo, dia 03 de dezembro, às 15h, o prefeito Doutor Daniel e diversas autoridades e cidadãos inaugurarão a primeira Orla de Ananindeua, o novo símbolo da cidade que promete ser um dos principais cartões postais para o turismo local. O evento conta com uma programação especial que inclui música, dança de carimbó, brincadeiras, atividades de recreação e torneios esportivos.

De frente para o furo do rio Maguari, a orla foi construída com acesso terrestre pelo bairro do icuí – guajará, e fica ao final das ruas Santa fé e Estrada do icuí ( Recém inaugurada avenida Amintas Pinheiro). Ou seja, em um área da cidade que já está toda estruturada, pois vem recebendo melhorias nos últimos anos com ruas pavimentadas, sinalizadas, incluindo ciclofaixas; e ainda iluminação pública em LED.

Imagem: Ananews