Ananindeua seleciona ginásio para testagem de Covid-19

Em Ananindeua, a testagem para Covid-19 se concentra agora no Ginásio de Esporte Dr. Almir Gabriel. O novo local receberá pacientes que apresentarem sintomas gripais, como tosse, dor de cabeça e coriza, há pelo menos três dias. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, de 08h às 12h. Para realizar a testagem, o usuário deve levar RG, CPF ou Cartão do Sus e comprovante de residência.

“A pessoa já sai com o resultado em mãos para saber se é negativo ou positivo. Além disso, estamos ofertando o Atestado Sanitário no site da Prefeitura. Após o resultado do teste positivo, a pessoa já pode enviar seus dados e anexar a foto do teste e aí consegue seu atestado online mesmo, tudo rápido e sem burocracia”, destacou a secretária de Saúde, Dayane Lima.

O atestado sanitário digital é o primeiro serviço totalmente virtual do estado do Pará de emissão do documento para quem testou positivo para Covid-19. A iniciativa está disponível para todos os moradores ou aqueles que trabalham no município e que testaram positivo. Para ter acesso ao serviço, basta entrar no site da prefeitura de Ananindeua (www.ananindeua.pa.gov.br).

O atendimento médico e a testagem continuam nas três Unidades de Urgência e Emergência e nas quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) do município. Nas Unidades 24 horas, os atendimentos e testagem estão sendo feitos em pacientes com casos graves e moderados.

Locais de atendimento e testagem 24 horas:

– Unidade de Urgência e Emergência do PAAR

Endereço provisório: Conjunto PAAR, em frente a Paróquia São Vicente de Paula, fim da linha do PAAR-Ver o peso.

– Unidade de Urgência e Emergência do JADERLÂNDIA

Endereço: Conj. Jaderlândia rua G, Jaderlândia.

– Unidade de Urgência e Emergência de ÁGUAS LINDAS

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Águas Lindas.

– Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Nonato Sanova – Bairro Distrito Industrial.

Endereço: Primeira Rua Rural, nº 02.

– Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dom Helder Câmara – Cidade Nova II

Endereço: Tv. WE 16, S/N.

– Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Carlos Mariguella – Aurá

Endereço: Rua Zumbi dos Palmares, S/N.

– Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Daniel Berg – Icuí

Endereço: Estrada do Icuí, nº 895.

Fonte: Blog Zé Dudu