Ananindeua será palco para a oficina de danças populares neste próximo sábado

O município de Ananindeua, vai realizar no próximo sábado (20), uma oficina de danças populares do projeto de extensão “Corpo e Ludicidade: Brincadeiras na Educação”. A iniciativa é por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA).

A oficina tem como finalidade trazer à Ananindeua vivências culturais, artísticas e educativas na linguagem da arte e da dança por meio dos ritmos do carimbo, da dança dos vaqueiros do Marajó e do lundu marajoara, com movimentos de giros de quadril e de deslocamento, de forma lúdica, criativa e coletiva.

O evento acontecerá no horário de 8h30 às 12h no Instituto Fenix localizado na cidade nova V, we 32, n° 481, esquina com a sn 18. Interessados em participar podem está fazendo sua inscrição no próprio local do evento.

Serviço

Oficina de danças populares do projeto de extensão “Corpo e Ludicidade: Brincadeiras na Educação

Ministrante: Professora Dra. Maria Ana Azevedo de Oliveira

Local: Instituto Fenix

Endereço: Cidade Nova V, We 32, nº481 esquina com a sn 18

Foto Reprodução Internet ilustração