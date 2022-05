Ananindeua terá a 1ª Escola Cívico-Militar

O Governador do Estado, Helder Barbalho, assinou em conjunto com o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, e a secretária de educação, professora Leila Freire, o termo de cooperação Técnica entre Semed e Policia Militar do Pará, para a realização da 1ª Escola Cívico-Militar do município.

O acordo aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pietro Gerosa, na manhã desta última segunda-feira (02). O propósito da iniciativa é prevenir a violência e a criminalidade no espaço escolar e também na comunidade no entorno com um trabalho pedagógico voltado para transmitir valores baseados na ética, disciplina, empatia, responsabilidade e respeito.

A estratégia de prevenção busca reduzir os índices de criminalidade no Aurá a partir da transformação dos jovens por meio da educação.

A escola onde ocorreu o ato de assinatura, será entregue a população totalmente requalificada, com todos os espaços físicos reestruturados que irá beneficiar os mais de 1.360 alunos do ensino fundamental (6° ao 9° ano) e da Educação de jovens e Adultos (EJA).

As reformas do prédio vão garantir mais conforto, segurança e modernização para os alunos, professores e á equipe técnico-pedagógica.

Foto: Reprodução Instagram