Ananindeua vacina contra Covid-19 pessoas com comorbidades a partir de 40 anos

Ananindeua define calendário de vacina para nova remessa de doses contra Covid-19

A Prefeitura de Ananindeua, na grande Belém, já definiu o calendário de vacinação do lote da vacina Pfizer que chegou nesta quarta-feira (17) ao Pará. As 5.700 doses destinadas ao município serão usadas para continuar a campanha de imunização de quem tem comorbidades.

Nesta quinta-feira (18), pessoas com 45 e 44 anos serão vacinadas. Na sexta-feira é a vez de quem tem 42 a 43 anos de idade. No sábado, serão vacinadas pessoas que têm 40 e 41 anos. É necessário apresentar documento com comprovação da Comorbidade (receita médica com até 3 mês de validade ou laudo médico com até 3 anos de validade).

Devido às condições especiais de conservação, a vacinação em Ananindeua será de 8h às 13h em nove pontos da cidade, incluindo as unidades básicas de saúde do Júlia Sefer, Paar e Jaderlândia.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou que a continuidade da campanha depende da disponibilidade de doses, e que devido ao quantitativo de doses recebidas, está suspensa a continuidade da vacinação de grávidas, puérperas e de pessoas com síndrome de Down. Assim que mais doses forem enviadas haverá um novo chamamento para este público alvo.

Locais de vacinação:

1. Paróquia Cristo Rei – Guanabara

2. UBS Júlia Seffer

3. Igreja Universal – Águas Lindas

4. UBS Distrito Industrial

5. EMEF Frederico Santos de Souza

6. UBS PAAR

7. EEEF Comandante Laurindo Candido Azeitona

8. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo – Cidade Nova 2

9. UBS Jaderlândia