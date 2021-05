Ananindeua vacina grávidas com comorbidades contra covid-19

Marituba iniciará a imunização em pessoas com comorbidade ma sexta-feira (7). Já Benevides vacina pessoas acima de 54 anos com comorbidade

A Prefeitura de Ananindeua anunciou nesta terça-feira (4) que iniciará na quarta-feira (5) a vacinação de grávidas e puérperas (com até 45 dias após o parto) com comorbidades, ambas na faixa etária de 18 anos ou mais. Com isso, Ananindeua passa a ser o primeiro município do Estado a iniciar a imunização deste grupo. Neste mesmo dia, o município inicia também a vacinação de pessoas com síndrome de Down que tenham18 anos completos ou mais. Para essa nova fase de vacinação, o município recebeu 8.875 doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz. A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que a continuidade da campanha depende da disponibilidade de doses.

Ananindeua foi um dos primeiros municípios do Pará a iniciar a vacinação do grupo com comorbidades, interrompendo o cronograma vacinal na faixa etária dos 56 anos. Por isso, a Sesau vai retomar a vacinação nesta quarta-feira com as pessoas com comorbidades de 55 anos completos. Na quinta-feira (6), será a vez de quem tem 54 anos completos. A Sesau reforça que todos os pertencentes a estes grupos devem comprovar comorbidades.

A campanha de vacinação de Ananindeua será realizada em nove igrejas espalhadas pelo município e na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jaderlândia, sempre das 8h às 13h. Para receber a primeira dose do imunizante é necessário apresentar o RG, CPF e comprovante de residência de Ananindeua, além do documento com comprovação da Comorbidade (exame laboratorial ou clínico, receita médica com até 3 mês de validade ou laudo médico com até 3 anos de validade). No caso das grávidas com comorbidades, é necessário apresentar exame de sangue beta hCG (BhCG), já as puérperas também com comorbidades devem apresentar documento que comprove a condição de parturiente, como o documento da maternidade relacionado ao parto.

De acordo com dados parciais do portal da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), do Ministério da Saúde, de janeiro até agora, 102.689 pessoas já foram imunizadas contra a covid-19 em Ananindeua, como informou a Prefeitura Municipal. Dados atualizados às 7h30 desta terça-feira (04). A Secretaria ressaltou que este total poderá ser atualizado na medida que as fichas cadastrais são inseridas no sistema do RNDS.

Calendário com Público Alvo:

Quarta-feira (05):

– Pessoas na faixa etárias de 55 com comorbidades;

– Grávidas com comorbidades de 18 anos ou mais;

– Puérperas (45 dias após o parto) com comorbidades de 18 anos ou mais;

– Síndrome de Down com 18 anos ou mais.

Quinta-feira (06):

– Pessoas na faixa etárias de 54 com comorbidades;

– Grávidas com comorbidades de 18 anos ou mais;

– Puérperas (45 dias após o parto) com comorbidades de 18 anos ou mais;

– Síndrome de Down com 18 anos ou mais.

Locais de vacinação desta quarta-feira (05)

– Posto Drive-Thru: Unama BR 316

– Paróquia Cristo Rei – Guanabara

– Igreja Universal – Águas Lindas

– Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Júlia Seffer.

– Igreja Catedral da Fé – Distrito Industrial

– Paróquia São Vicente de Paulo – Paar

– Paróquia Santo Inácio de Loyola – Icuí

– Assembleia de Deus – Maguari

– Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo – Cidade Nova 2

– Paróquia Santa Paula Frassinetti – Cidade Nova 6

– UBS Jaderlândia

Marituba

A prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), informou que recebeu, na última semana, da Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), o quantitativo de 880 doses de vacinas contra covid-19. Nesta terça-feira (4), foram vacinados policiais militares que trabalham no município. Além disso, é seguido o calendário vacinal imunizando com a primeira dose idosos com idade entre 60 e 64 anos.

A partir da próxima sexta-feira (7), Marituba iniciará a imunização em pessoas com comorbidade, no Ginásio Poliesportivo do município. Até o momento, Marituba recebeu 21.105 doses e já aplicou 19.350.

Benevides

A Prefeitura Municipal de Benevides informou que recebeu até esta terça-feira (4) 9.903 doses de Coronavac, 2.065 doses da vacina de Oxford. A vacinação no município ocorreu normalmente nesta terça-feira (4), em seis locais. São vacinadas pessoas acima de 54 anos com comorbidade. Na quarta-feira (5), o município iniciará a vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades. Até o dia 4 deste mês, 11.307 doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas no município.

Pontos de vacinação

– Paróquia Santa Rosa de Lima

– Igreja Quadrangular (Rua da delegacia)

– Igreja Assembleia de Deus Centro

– Assembleia de Deus Murinin

– USF Benfica

– Escola Paulina Ramos

É necessário apresentar CPF, cartão SUS, comprovante de residência e laudo médico que comprove a comorbidade.