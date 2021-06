Ananindeua vacina pessoas com 2ª dose da Coronavac e Astrazeneca nesta quinta-feira

A vacinação acontece de 8h as 13h nos postos do município.

Nesta quinta-feira (24) o município de Ananindeua vacina pessoas que devem receber a segunda dose da Coronavac e da Astrazeneca. O público alvo são pessoas com 46 anos com comorbidade, grávidas, puérperas e pessoas com síndrome de Down com mais de 18 anos. Na sexta-feira (25) serão vacinados o público com mais de 60 anos sem comorbidades. A vacinação acontece de 8h as 13h nos postos do município.

A Secretaria de Saúde de Ananindeua destaca que a segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose. Portanto, quem tomou a primeira dose deve procurar o posto de vacinação com doses da mesma vacina aplicada na primeira e apresentar o RG, CPF e o Cartão de vacinação.

Em razão da falta de vacinas suficientes está suspenso o calendário de vacinação com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no município de Ananindeua. A continuidade do calendário de vacinação sempre ocorre à medida que novas doses chegam.

Local de vacinação com a segunda dose da vacina da Coronavac:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo – Cidade Nova 2

Locais de vacinação com a segunda dose da vacina da Astrazeneca:

1. Paróquia Santa Paula Frassinetti – Cidade Nova 6

2. Igreja Universal – Águas Lindas

3. Igreja Catedral da Fé – Distrito Industrial

4. Paróquia Santo Inácio de Loyola – Icuí

5. UBS Jaderlândia

6. Assembleia de Deus – Maguari

Fonte G1