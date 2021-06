Ananindeua vacina professores da rede estadual nesta sexta

A imunização será das 8h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), apenas para os professores convocados

O município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, vai vacinar contra a covid-19, nesta sexta-feira (11), professores da educação básica convocados de 29 escolas da rede estadual. Será das 8h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na rodovia BR-316, avenida Magalhães, nº 26, bairro Guanabara. Documentação necessária: número de matrícula do servidor, último contracheque e documentos pessoais (RG e CPF).



Esses profissionais estão sendo convocados pelos gestores das instituições de ensino a comparecerem nos dias e horários estipulados com base em um cronograma que contém a lista das escolas habilitadas, disponível nas redes oficiais da Prefeitura de Ananindeua, com o objetivo de evitar aglomeração no período de imunização.



“Portanto, o profissional tem que aguardar essa convocação para, depois, comparecer ao ponto de vacinação. O calendário vacinal para os profissionais da educação segue até enquanto durarem as doses disponibilizadas”, informou a Prefeitura de Ananindeua.



Ainda de acordo com a prefeitura, “a imunização desses profissionais é de grande relevância para que o ambiente escolar volte a funcionar de forma presencial”. Na manhã desta quinta (10), o município imunizou com a primeira dose os professores da educação básica das redes municipal e privada.

