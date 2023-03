No próximo sábado (25) a prefeitura de Ananindeua vai realizar o varejão Móvel, que oferece produtos orgânicos da agricultura familiar de Ananindeua. Serão ofertados diversos produtos sem agrotóxico, com muita qualidade com preços mais em conta para o consumidor.

O varejão será realizado na praça do complexo 8, na estrada da Providencia, 310, no bairro da cidade nova. A produção é de famílias Agricultores do Curuçambá. A ação será realizada a partir das 7h .

Foto: Ricardo Amanajás