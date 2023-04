Anatel libera faixa do 5G em mais 282 cidades, totalizando 964

A Agência Nacional de Telecomunicações liberou a faixa de 3,5 GHz, usada para a instalação do 5G, em mais 282 municípios.

Com a decisão, 964 cidades brasileiras passam a ter a faixa liberada, o que faz com que o 5G possa chegar a 62% da população do país.

A liberação da faixa, porém, não significa que o 5G será liberado imediatamente nestas localidades. Como as operadoras de telefonia vencedoras do leilão do 5G ainda estão dentro do prazo para instalações da quinta geração de telefonia nestas cidades, elas ainda não são obrigadas a oferecerem a novidade.

Isso significa que, por enquanto, a liberação do 5G depende dos interesses comerciais das empresas. A Anatel prevê prazos máximos para essa implementação:

Até julho de 2025: municípios com mais de 500 mil habitantes

Até julho de 2026: municípios com mais de 200 mil habitantes

Até julho de 2027: municípios com mais de 100 mil habitantes

Até julho de 2028: 50% dos municípios com mais de 30 mil habitantes

Até julho de 2029: 100% municípios com mais de 30 mil habitantes

Até dezembro de 2026: 30% municípios com menos de 30 mil habitantes

Até dezembro de 2027: 60% municípios com menos de 30 mil habitantes

Até dezembro de 2028: 90% municípios com menos de 30 mil habitantes

Até dezembro de 2029: 100% municípios com menos de 30 mil habitantes

Para conferir as 282 cidades que tiveram a faixa do 5G liberada pela Anatel, clique aqui .

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Jakub Pabis