Anderson Leonardo, do Molejo, diz que câncer atingiu os testículos: ‘Vou lutar até o final’

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, afirmou que retomou o tratamento contra o câncer. Ele agora enfrenta um inchaço nos testículos. A declaração foi feita em entrevista ao podcast Rocinha Cast.

Anderson, de 50 anos, revelou no final do ano passado que estava com um câncer raro na região da virilha. Em janeiro, ele afirmou que o tumor havia sumido.

“Você fica muito triste, porque pega na parte genital do homem. Estou me preparando para uma nova fase (do tratamento), mas estou legal. Eu vi que estava voltando a inchar, mas agora está inchando em outra região, nos testículos”, disse Anderson.

O cantor afirmou que a doença o fez passar por uma situação constrangedora. “É f* você colocar uma roupa. Eu fui tocar e vi que um casal ficou olhando pra mim, eu queria entrar num buraco. O casal saiu e ficou comentando”.

Anderson está confiante na sequência do tratamento. “Eu vou lutar até o final”, afirmou.

Fonte: R7/Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM