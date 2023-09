Anderson Torres tem porte de arma cassado pela Polícia Federal

O ex-ministro Anderson Torres foi notificado pela Polícia Federal (PF) de que seu porte de arma está cassado. O documento foi entregue na a casa de Torres, em Brasília, na última sexta-feira (22).

Assinada pelo delegado Maurício Rocha da Silva, chefe da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos, a notificação “determina cautelarmente o porte de arma do interessado, que lance todos os impedimentos no Sinarm [Sistema Nacional de Armas da PF] e intime-se o interessado”.

A cassação do porte de armas do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal faz parte de uma série de medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), quando Torres foi solto.

Outras medidas foram: uso de tornozeleira eletrônica; proibição de deixar o Distrito Federal e de sair de casa à noite e nos fins de semana; afastamento temporário do cargo de delegado de Polícia Federal; comparecimento semanal na Justiça; entrega do passaporte à Justiça e cancelamento de todos os passaportes já emitidos para Torres; proibição de uso de redes sociais; e proibição de comunicação com os demais investigados no caso.

O ex-ministro foi preso em janeiro deste ano suspeito de omissão nos atos de vandalismo que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro. Na época, ele era secretário do DF.

Fonte: Pleno News/Fotos: Tom Costa / MJSP