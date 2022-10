Anderson, vocalista do Molejo, é diagnosticado com câncer

Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo, foi diagnosticado com câncer. O anúncio foi feito por meio das redes sociais da banda e do artista, na noite desta quinta-feira (13). De acordo com a nota, trata-se de um tumor primário oculto.

– Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer), o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos – diz a nota.

Todos os compromissos da banda serão mantidos. O cantor de 50 anos pede orações para os seguidores.

– Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira, quaisquer novidades sobre seu quadro informaremos por aqui – complementa a nota.

Além de fãs, muitos artistas ofereceram apoio ao famoso.

De acordo com a Sociedade Americana de Câncer (ACS, na sigla em inglês), o tumor primário oculto é definido quando células de quase qualquer parte do corpo têm um crescimento fora de controle e se espalham, mas sem indicar onde o câncer começou. Como o câncer normalmente se espalha a partir de seu local primário para um ou mais locais metastáticos, cada tipo é nomeado com base na parte do corpo onde surgiu, mesmo que a doença tenha se espalhado para outras áreas.

– Quando o câncer é encontrado em um ou mais locais metastáticos, mas o local primário não pode ser determinado, é chamado de câncer primário desconhecido ou câncer primário oculto. Isso acontece em uma pequena porção de cânceres – diz a ACS.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Instagram