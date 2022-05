André Marques deixa Rede Globo depois de 27 anos na emissora

Após 27 anos na Rede Globo, o apresentador André Marques se prepara para deixar a emissora no próximo dia 2 de julho. Segundo ele, é hora de ser seu “próprio chefe” e “realizar projetos pessoais e sonhos há muito tempo guardados”.

– Na Globo cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha vida! Uma linda relação com a Globo. Sou só gratidão. E, depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor… Conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel – declarou ele por meio das redes sociais.

Em seu anúncio, o apresentador do programa É de Casa falou que planeja “cozinhar por este Brasil e pelo mundo”.

A Globo também se pronunciou, em nota enviada à coluna Splash, do portal UOL. A emissora relembrou a trajetória do comunicador.

– André Marques deixa a Globo, após uma longa trajetória como ator e apresentador. Do inesquecível Mocotó de Malhação, em 1995, à apresentação do É de Casa, matinal que integra desde a estreia, passando por realities como The Voice Kids, The Voice+, The Voice Brasil, Superstar, e No Limite, além do Vídeo Show, foram 27 anos em que seu carisma, talento e sua irreverência conquistaram o público – pontuou.

Segundo a empresa, Marques seguirá com as portas abertas para projetos futuros. A emissora da família Marinho, atualmente, tem mudado seus modelos de contratação e passado a se vincular por obra.

– Como todos sabem, a Globo, em sintonia com as transformações do mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. E esse novo modelo de gestão de talentos permite que as parcerias sejam renovadas e em muitos outros formatos. André tem abertas as portas da Globo para futuros projetos em todas as suas múltiplas plataformas – assinalou.

