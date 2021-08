Andressa Suita mostra filhos com brinquedo de R$30 mil na sua mansão

A modelo Andressa Suita impressionou ao mostrar seus filhos com o cantor Gusttavo Lima, os meninos Gabriel, quatro anos, e Samuel, três anos, em um momento bem luxuoso! Ela mostrou os meninos brincando na luxuosa mansão da família em Goiás.

Ela mostrou os meninos brincando cada um com seu carrinho elétrico nos jardins da mansão da família em Goiás. Um dos meninos apareceu com um carrinho elétrico amarelo avaliado em cerca de quatro mil reais! E o outro pequeno apareceu com um carrinho avaliado em cerca de dois mil reais! Que chique né?!

Os internautas foram só elogios para os filhos de Gusttavo Lima e Andressa Suita. “Amo ver estes dois!”, comentou uma internauta. E outra internauta ainda disse: “Que amor esses meninos! Adoro sua família!”.

E uma internauta também disse: “Essas crianças vivem em um paraíso! Que benção essa sua família!”. Outra internauta também afirmou: “Que lindezas! Será que um dia eu vou conhecer esses príncipes?!”.

Andressa Suita ainda impressionou ao mostrar seus filhos com um outro brinquedo bem luxuoso na mansão da família. Ela mostrou os meninos se divertindo com um simulador de corridas, cada um dos pequenos apareceu em um dos volantes do simulador.

Um brinquedo como este costuma custar cerca de 30 mil reais, por isso, ele é bem mais comum nas lojas especializadas, aquelas em que as crianças precisam comprar fichas para usarem os brinquedos. Mas os fofos Gabriel e Samuel tem um desses em sua mansão! Que luxo né?!

Recentemente, Andressa mostrou uma reflexão que fez sobre maternidade. Ela disse: “Uma boa mãe tem dias ótimos e dias péssimos. Dias normais e dias esmagadores. Dias perfeitos e dias difíceis. Dias de super mãe e de apenas mãe. Dias de muito amor de mãe e dias reais de mãe. Há os dias loucos de mãe. Eu curto os dias loucos de mãe. Uma boa mãe é uma mãe real…”.

