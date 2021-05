Andressa Suita surge na cama ao lado de Gusttavo Lima e os filhos

Ao que tudo indica, o relacionamento entre Andressa Suita e Gusttavo Lima está coberto de amor! A modelo publicou um registro neste domingo (23/5) ao lado do cantor e dos dois filhos, Gabriel e Samuel.

O clique foi feito em uma cama, e o casal amanheceu junto ao lado dos filhos. “Domingo sendo domingo”, escreveu ela, enquanto acordava os herdeiros. “Bom dia, dia”, completou.

Andressa e Gusttavo Lima se separaram em outubro do ano passado, mas passaram a ser flagrados juntos neste ano. A modelo chegou a compartilhar vídeos do cantor tocando violão e cantando em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.