Andressa Urach anuncia volta à igreja com o marido: ‘Deu tempo de me arrepender’

No fim de setembro, modelo havia se separado de Thiago Lopes e anunciado o retorno à prostituição, mas decisão durou poucos dias

Andressa Urach pegou os seguidores de surpresa neste sábado, 16, ao anunciar que voltou a frequentar a Igreja Universal no Rio Grande do Sul junto com o marido, Thiago Lopes, e que foi batizada. Eles haviam se separado em setembro e a ex-‘A Fazenda’ chegou a dizer que tinha voltado para a prostituição, mas essa decisão não durou muito tempo, com o casal reatando a relação no começo de outubro. “Quero deixar claro que não concordo com a fogueira santa e também não gosto de algumas pessoas que lideram a Universal, mas como sei que o Bispo Guaracy e a dona Thais são pessoas de Deus, vou voltar a frequentar as reuniões do bispo, acompanhada do meu esposo”, afirmou Urach em seu perfil do Instagram. Segundo ela, o retorno não aconteceria se não fosse o bispo que ela menciona na publicação e que ela é contra a atual liderança da igreja.

“Estou, sim, trabalhando o perdão porque preciso do perdão de Deus! Sou falha, reconheço meus pecados e meus erros e sou o que sou! Reconheço que preciso muito de Jesus, principalmente para dar certo o meu casamento e a minha família.” A modelo ainda diz estar “muito feliz com a misericórdia de Deus comigo”. “Ainda bem que deu tempo de me arrepender, me batizar e começar do zero de novo.” Urach terminou a mensagem agradecendo a quem torce por ela, ao marido e ao bispo que, segundo ela, falou com Thiago Lopes para que ele não desistisse da família dos dois. A ex-vice Miss Bumbum está grávida de 17 semanas de seu primeiro filho com Thiago.

Fonte Jovem Pan