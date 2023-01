Andressa Urach decide morar com o ex: “Criar nosso filho”

A ex-modelo Andressa Urach anunciou, nesta quarta-feira (11), que voltou a morar com o ex-marido, Thiago Lopes, por conta do filho do casal, Leon, de 11 meses. Eles se separaram em novembro do ano passado e não reataram o casamento.

A decisão é se manter separados, mas morando juntos por conta da criança.

Urach explicou à imprensa que a separação seria desgastante emocionalmente para o pequeno e por conta disso, eles resolveram morar juntos.

– Decidimos morar juntos e criar o Leon juntos – disse a ex-modelo que agora é empreendedora no ramo da beleza.

Ainda segundo ela, a relação entre os dois está muito melhor agora como amigos, do que durante o casamento.

– Hoje, a nossa amizade está muito melhor. Nossa amizade está muito melhor que antes, quando éramos casados.

O fim do relacionamento aconteceu depois que Thiago internou Andressa alegando que ela teve um surto e propôs sacrificar o filho. Ela ficou internada em um hospital psiquiátrico e quando teve alta, iniciou uma briga com o ex-marido para voltar a ver o filho.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução Instagram