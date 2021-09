Android 12.1 terá barra de tarefas ao estilo PC, mostram capturas

Após indícios sugerirem que o Google estaria trabalhando numa versão pontual do Android 12, antes mesmo de seu lançamento, o site XDA teve acesso a uma edição de teste vazada do SO e compartilhou algumas das mudanças presentes na atualização.

Ao que tudo indica, o Android 12.1 pode chegar com grandes novidades para celulares dobráveis, incluindo uma barra de tarefas similar ao que temos em sistemas de computadores. Nas imagens vazadas, é possível identificar como o SO pretende aproveitar melhor o espaço disponível nas telas maiores.

Painel duplo de notificações, configurações e tela de bloqueio

Painel duplo de notificações (Fonte: XDA/Reprodução)Fonte: XDA

Com uma tela grande o suficiente, é possível visualizar o menu rápido e a aba de notificações simultaneamente no painel duplo. O sistema também permite ter uma visão mais ampla com as opções de configurações, à esquerda, e a aba que deseja configurar à direita, no aplicativo “Configurações”.

Configurações (Fonte: XDA/Reprodução)Fonte: XDA

A tela de bloqueio também aparece dividida, com as informações de data e hora na parte esquerda, enquanto as notificações são exibidas no outro lado. O símbolo de desbloquear se mantém no centro do display.

Barra de tarefas

(Fonte: XDA/Reprodução)Fonte: XDA

A barra de tarefas é um dos principais recursos da atualização. Ela serve para mudar de páginas rapidamente, acessar os últimos aplicativos utilizados e arrastar o app para usar no modo de tela dividida. Para ocultá-la, basta pressionar e segurar.

(Fonte: XDA/Reprodução)Fonte: XDA

O modo de arrastar e dividir a tela também aparece na função de levar uma notificação para um dos lados da tela, abrindo o aplicativo. Outro recurso descoberto pela XDA é o Pairs, que permite criar um par de apps para iniciar a exibição em tela dividida simultaneamente.

Pixel Fold?

As imagens divulgadas demonstram melhorias focadas em telas grandes e aparelhos dobráveis, reforçando o rumor do lançamento do Pixel Fold no final deste ano.

Um dos pontos que dão força às especulações seria a “pressa” por entregar uma versão pontual, o que não é visto desde o Android 8.1 Oreo. Somente o lançamento do celular dobrável poderia exigir que o Google trabalhasse em tais melhorias antes do Android 13.

Fontes

XDA