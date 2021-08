Android 12 Beta 4.1: atualização corrige bugs da versão anterior

Enquanto o Android 12 não chega, a Google continua a lançar atualizações para a versão de teste do seu sistema operacional. Disponibilizado nesta quarta-feira (25), o Android 12 Beta 4.1 traz várias correções para bugs que causaram tormento aos usuários nos últimos dias.

Um dos problemas corrigidos na compilação SPB4.210715.014, que acaba de ser lançada pela empresa, é o loop infinito afetando alguns dispositivos após a reinicialização do celular. Com o novo pacote de arquivos, a companhia de Mountain View afirma ter eliminado a falha.

A impossibilidade de usar VPN, causada pela build anterior, também foi consertada no Beta 4.1, permitindo habilitar a ferramenta para acessar sites e serviços online. Outra melhoria incluída na atualização tem a ver com as notificações flutuantes, que em algumas ocasiões não eram exibidas, mas agora funcionam normalmente.

O Android 12 está perto de ganhar a sua versão final, que deve ser lançada em setembro.Fonte: Google/Divulgação

Há ainda correções para os controles de volume do telefone, que podiam falhar durante uma transmissão, e no desbloqueio facial, impedido de ser habilitado em determinados modelos. O erro que impossibilitava conceder permissões no app Telefone, ao realizar ligações com dispositivos Bluetooth conectados, também não existe mais.

Atualização automática

Contando com o pacote de segurança de agosto de 2021, o Android 12 Beta 4.1 já começou a ser disponibilizado para os inscritos no programa Beta do sistema operacional da Google, via atualização OTA. Pressione a opção “Verificar atualização” no menu “Configurações” do aparelho para conferir a disponibilidade.

Para quem não recebeu a compilação automaticamente, por algum motivo, basta aguardar o envio ou então baixar o pacote manualmente, na página do programa. Após o download, faça a instalação dos arquivos.

Apontada como uma das atualizações mais importantes do sistema, o Beta 4.1 chega com a função de preparar o terreno para o lançamento da versão estável do Android 12, previsto para acontecer em setembro.

Fontes

Android Central Phandroid 9to5Google