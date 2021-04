Android 12: nova prévia revela interface com linhas arredondadas

A Google disponibilizou a terceira versão da prévia do Android 12 para desenvolvedores nesta quarta-feira (21). As primeiras impressões trazem uma grande reformulação de design com detalhes mais arredondados e outras novidades.

Por exemplo, o novo preview adiciona animações para transições mais suaves em todo o sistema operacional. Além disso, é possível identificar ajustes menores na interface do novo Android.

À esquerda: Versão 2 da prévia do Android 12. À Direita: Versão 3 da prévia Fonte: Android Police/Reprodução

As mudanças visuais podem ser notadas em diversas partes da prévia do Android 12. Ao abrir a gaveta de apps na tela inicial ou o gerenciador multitarefas, é possível ver cantos mais arredondados na parte superior.

Assim como visto em uma versão vazada recentemente, o controle deslizante de volume foi redesenhado e ficou semelhante ao recurso de ajuste de brilho. No formato de pílula na vertical, ele é preenchido com a cor de destaque e indica o nível de volume atual.

O controle de volume também ganhou um visual arredondado na nova prévia.Fonte: Android Police/Reprodução

As pastas da tela inicial da prévia do Android 12 também aparecem com linhas mais arredondadas. Tal como, o conceito visual de pílula foi replicado nas ferramentas de texto e menus de contexto.

Tudo isso deixa claro que a Google está trabalhando para criar um padrão renovado para a interface do próximo Android. Em breve, os usuários darão adeus ao visual quadrado do sistema operacional.

Mais alterações a caminho

Apesar das grandes mudanças visuais, ainda há diversas alterações a caminho. Nesta terceira prévia, por exemplo, o botão de transcrição do Google Assistente ainda aparece com o visual mais quadrado tradicional das antigas versões do Android.

É possível afirmar que todos os ajustes da interface do Android 12 ainda não estão completos. Assim, mais novidades visuais devem aparecer na versão beta do Robô prevista para ser lançada durante o evento Google I/O em maio.