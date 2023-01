Android 13 terá função que grava tela somente de um aplicativo

Talvez você já tenha tido a experiência de gravar um aplicativo para mostrar nas redes sociais e uma notificação do WhatsApp surgir nesse momento. No Android 13, isso não será problema. O sistema operacional receberá uma função que grava a tela apenas de um app específico, sem que outros interfiram no procedimento.

Hoje, a gravação de tela do Android captura o conteúdo visível, como explica o 9to5Google. Isso significa que tudo o que aparece no visor é registrado, incluindo eventuais notificações, widgets e efeitos de transição.

Às vezes, você quer apenas gravar um aplicativo para mostrar como executar uma ação, por exemplo. Suponha que você queira explicar para os seus seguidores no Instagram como aplicar determinado efeito em uma foto. Imagine então se, no meio disso, surgir uma mensagem do WhatsApp com uma informação particular. É um risco à privacidade.

Android 13 QPR2 deve trazer a solução

Nesta semana, o Google anunciou a segunda versão beta da próxima atualização trimestral do Android 13 (QPR2). Updates desse tipo costumam trazer correções de falhas e ajustes de desempenho, mas a nova versão tem a gravação de aplicativos específicos como grande novidade.

Mishaal Rahman, editor-chefe da Esper.io, teve acesso ao recurso e explica como funciona. Ao abrir a função de gravação, o usuário terá a opção de selecionar o aplicativo a ser gravado. É só escolher um e começar o procedimento.

Os apps usados recentemente surgirão primeiro nas opções, mas o usuário poderá escolher outros na lista mais abaixo. Um detalhe interessante é que o recurso aparece em uma interface de nome “Compartilhar ou gravar um aplicativo”, o que sugere que a novidade também poderá ser usada em transmissões para outros dispositivos.

A gravação no novo modo fará apenas as imagens do app selecionado serem registradas. Notificações e detalhes externos não serão mostrados. O recurso pode ser particularmente útil para gravações em tablets ou celulares dobráveis, que exibem mais de um aplicativo ao mesmo tempo.

Para quando?

Pode demorar um pouco para a gravação de aplicativos chegar à versão final do Android 13. O recurso ainda está em desenvolvimento, motivo pelo qual não funciona nem mesmo na atual versão beta pública do sistema operacional.

No entanto, há boas chances de a novidade ser liberada no lançamento do Android 13 QPR2, versão esperada para março. Fiquemos de olho.

Fonte: IG/Foto: Ricardo Syozi