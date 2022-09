Anel Viário do Ipanema vai levar qualidade de vida para milhares de famílias

O prefeito Nélio Aguiar assinou na manhã desta quinta-feira, 29, a Ordem de Serviço para o asfaltamento do anel viário do bairro Ipanema. Moradores e lideranças comunitárias do bairro participaram da cerimônia que foi realizada, às 08h, na quadra da Escola municipal Eloína Colares. A obra já foi licitada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra). O asfalto vai chegar às seguintes ruas: Brasil Novo, Asa Branca, Cruzeiro do Sul, Alfredo Ribeiro, Cruzeiro do Sul II e São João Batista. O investimento será de R$6,6 milhões.

Participaram também da solenidade os secretários municipais Daniel Simões (Infraestrutura), Sandra Santana (Assistência Social), os vereadores Ronan Liberal Jr (MDB), Andreo Rasera (MDB), Gerlande Castro (PSB), secretário Regional de Governo, Alexandre Maduro, bem como a representatividade do bairro Ipanema e diversos moradores que serão beneficiados pela obra, dentre eles a presidente da Associação de Moradores do Bairro, Regina Silva e o representante da Construtora AGR Botelho Engenharia LTDA, Sr. Renato de Sousa Botelho, empresa ganhadora da licitação para a realização dos serviços.

O asfaltamento das vias vai beneficiar, ao todo, mais de 2.500 famílias que residem no bairro, sendo o anel viário a rota principal do transporte público, como a linha de ônibus circulante no próprio bairro.

Para a Presidente do bairro, o asfalto é uma conquista para os moradores da área que há muito tempo aguardavam por uma obra como esta. “Os moradores do Ipanema agradecem ao prefeito Nélio Aguiar, que olhou com carinho para o nosso bairro, para a nossa população. Será muito importante uma obra como essa, porque serão milhares de pessoas beneficiadas com esse anel viário. Isso vai ajudar muito a nossa população, melhorando a vida e a economia dentro do Ipanema”, destacou.

O asfaltamento do anel viário do Ipanema vai melhorar significativamente o tráfego de veículos no bairro e, ainda, desafogar vias como a rodovia Santarém-Cuiabá e a Avenida Tancredo Neves, por exemplo. O titular da Seminfra, Daniel Simões, explicou que a atual gestão tem se empenhado em trazer cada vez mais desenvolvimento ao município, com asfaltamento e obras de grande porte, viabilizando e dando continuidade a convênios e contratos que estavam emperrados.

“Fazer um Anel Viário aqui no Bairro do Ipanema já era um desejo antigo do Governo Nélio Aguiar. Nossa equipe esteve diversas vezes fazendo estudos nessa área para verificar, inclusive junto a população o melhor trajeto e a melhor forma de fazer esse anel viário. Isso demonstra o compromisso do governo Nélio Aguiar com a população santarena. Essa é uma obra que ira contemplar boa parte dos moradores do Ipanema da grande área da Nova República também”, salientou Daniel Simões.

O prefeito Nélio Aguiar, frisou a importância de investimentos para o Ipanema, e afirmou que o anel viário é apenas uma das demais obras que ainda estão por vim ao Ipanema e a todos os moradores;

“Foram inúmeros caminhos trilhados para que pudéssemos está hoje assinando essa ordem de serviço que autoriza de imediato a construção desse anel viário que vai beneficiar os moradores aqui do Ipanema. Esse é apenas um dos diversos investimentos que ainda estão por vim para o bairro, Já estamos alinhando um posto de saúde, equipado para atender a todos os moradores, bem como outras obras que estão em nosso cronograma. Essa não foi a primeira e não será a última obra aqui no bairro,” argumentou o prefeito.

A obra está orçada em R$6.655.755,92 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), e será contemplada com Pavimentação Asfáltica do anel viário, implantação de meio fio, calçada e drenagem.

Os trabalhos no Ipanema serão iniciados pela empresa responsável pela obra em até 10 dias, com previsão de término em até 6 meses.

Imagens: Ascom/PMS