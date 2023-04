Anestesista preso por estupro tem audiência marcada para maio

A continuação da audiência de instrução do processo do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, acusado do estupro de uma grávida durante o parto no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro , foi marcada.

Segundo decisão do juiz Carlos Marcio da Costa Cortazio Correa, da 2ª Vara Criminal de São João de Meriti, a audiência está prevista para o dia 3 de maio, às 15h, conforme o jornal O Globo .

Devido à repercussão do caso, o juiz determinou que Quintella participe da audiência por videoconferência. O processo segue em segredo de justiça.

Relembre o caso

Giovanni Quintella foi preso em flagrante em 10 de julho do ano passado após a repercussão do caso. À época, o crime foi registrado por uma das profissionais que acompanhavam a cirurgia, que gravou as imagens por um celular que ela deixou escondido na parte interna de um armário no centro cirúrgico.

No registro, a paciente estava deitada na maca, inconsciente, e, enquanto a equipe médica finalizava o procedimento cirúrgico, Giovanni foi flagrado introduzindo o pênis na boca da vítima.

Ao terminar de praticar o crime, Quintella usou um lençol para limpar a boca da gestante. Conforme relatos, a ação durou cerca de 10 minutos e o vídeo, que serviu como prova, foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Preso em Bangu 8

Um dia após ser detido, a prisão em flagrante do anestesista foi convertida em preventiva, durante audiência de custódia na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica. Hoje, o acusado está preso na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, também conhecida como Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Quintella foi indiciado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável , em um caso conduzido pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti. O Ministério Público aceitou o indiciamento e o denunciou à Justiça, que o tornou réu.

Além disso, ele também foi suspenso pelo Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj), que abriu processo ético-disciplinar contra o anestesista.

Fonte: IG/Foto: Reprodução / TV Globo