Angelina Jolie entra na Justiça para dar fim à parceria comercial com Brad Pitt

A atriz Angelina Jolie procurou a Justiça para finalizar a parceria comercial com o ex-marido Brad Pitt. Segundo o site TMZ, a artista entrou com um documento na Justiça pedindo que um juiz retire a ordem de restrição sobre a transferência de seus bens, que foi automaticamente colocada em prática quando a papelada do divórcio foi encaminhada. De acordo com o veículo, a atriz quer remover a barreira para que ela possa vender a sua parte da vinícola francesa Nouvel LLC.

Os advogados de Brad esperam resolver o empecilho sem a necessidade de uma audiência formal, mas Angelina tem pressa, pois já encontrou um interessado na compra e teve que perder o negócio. A vinícola foi comprada pelos dois em 2011 por US$ 60 milhões. A atriz pediu divórcio em 2016, depois de 12 anos casada com Brad Pitt. O casal estava junto desde 2004, e oficializou o matrimônio em agosto de 2014. Brad e Angelina tem três filhos biológicos, os gêmeos Knox Léon e Vivienne Marcheline, e Shiloh Nouvel, e três adotivos, Maddox Chivan, Pax Thien e Zahara Marley.