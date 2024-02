Animação marca a segunda noite do Carna Ananindeua 2024

Como já era esperado, a segunda noite do Carna Ananindeua 2024 foi marcada com muita alegria e segurança na ‘Arena da Folia’. A animação ficou por conta do grupo de aparelhagem, Príncipe Negro. Edilvania Santos, mais conhecida como Rapunzel, foi uma das 10 mil pessoas que estiveram neste sábado (10) no estacionamento do Ginásio Almir Gabriel (Abacatão).

“Eu sempre viajo nesse período de carnaval, mas esse ano quis ficar por aqui. Adorei. Tudo foi maravilhoso. Dancei, cantei, me diverti. Estou me divertindo desde ontem. Com toda certeza voltarei nas próximas noites com meus amigos”, disse Edilvania.

Herlen Santos, moradora de Outeiro, convidou as amigas para prestigiar o Carna Ananindeua 2024. “Somos fãs do Príncipe Negro e estávamos ansiosas para esse show. Amamos. Foi simplesmente sensacional”.

O casal, Ian e Paula, moradores da Cidade Velha, em Belém, ficaram encantados com a organização da festa. “Cada noite deste carnaval estamos prestigiando uma festa diferente e hoje foi aqui em Ananindeua. Ficamos impressionados com a organização”.

Maria Eduarda destacou não precisar se deslocar para longe para poder se divertir com os amigos. “Moramos aqui pertinho, não deu para virmos ontem, mas hoje viemos curtir e dançamos bastante”, comentou. Já Cauê contou que vai participar todos os dias do Carna Ananindeua e que gostou muito do show de abertura com os aparelhagem Carabao.

De acordo com a Titular da SECULT, Ediene Santos, a população, bem como os turistas que estão passando o carnaval na cidade, estão entusiasmados com a festa que, além de levar entretenimento, movimenta a economia do município. “Em relação à segurança, temos uma equipe revistando os foliões na entrada da Arena da Folia. A nossa intenção é inibir qualquer ação de alguém que, porventura, esteja mal intencionado”.

E quem ainda não foi nas duas noites de carnaval, calma! Neste domingo (11) tem mais, e fica por conta do grupo de aparelhagem Brasilândia. Já na segunda-feira (12), os DJ Bruninho, Tarcísio, Fábio e Rodrigo. E a última noite (13), com Rubi Light e a participação especial do DJ Gigio Boy. O evento está ocorrendo no estacionamento do Ginásio Almir Gabriel (Abacatão), localizado na Av. Arterial 5-B, com a Av. Dom Vicente Zico, na Cidade Nova VII, e começa às 19h.

Imagens: Ascom/PMA