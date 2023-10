Animaclube Pirilampo: um cineclube exclusivo para filmes de animação

A Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio da Diretoria de Oficinas Culturais e Iniciação Artística, realizará o primeiro encontro do Animaclube Pirilampo no dia 18 de outubro, às 15h. O objetivo do clube é criar um espaço educativo e colaborativo para que instrutores, participantes das oficinas do Curro Velho e demais interessados possam ver, debater e refletir sobre o cinema de animação.

O Animaclube Pirilampo é um cineclube exclusivo para filmes de animação. Após a exibição dos filmes, são realizados debates sobre narrativa, técnica e estética das obras apresentadas. O objetivo do clube é oferecer uma atividade complementar aos módulos de oficinas do Laboratório de Animação do Curro Velho, contribuindo para a formação crítica, artística e cultural de jovens e adultos.

Para participar do Animaclube, o interessado deve fazer um cadastro para receber certificado de participação e informações sobre os próximos encontros.

Serviço

Animaclube Pirilampo – Cineclube de Animação do Curro Velho

Dia: 18/10/2023

Horário: 15h às 17h

Local: Laboratório de Animação do Núcleo de Oficinas Curro Velho

Endereço: Rua prof. Nelson Ribeiro, 287- Telégrafo

Link de inscrição: https://forms.gle/1oMwtsPwXMFzzRJ6A

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará