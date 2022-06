Animais silvestres retomam ao habitat natural em Belém após serem resgatados em São Paulo

Provenientes do Estado do Pará, alguns animais silvestres apreendidos na cidade de São Paulo (SP), vitimas de tráfico interestadual rodoviário, já retornaram para a capital paraense e foram soltos para a vida livre em habitat natural, em Unidade de Conservação (UC) na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Aves, serpentes e quelônios, estavam sendo transportados em um caminhão, que segundo o motorista que fez a denúncia, não foi repassado a informação de que ele estava transportando animais silvestres, sem a necessária documentação ambiental. Algumas serpentes e todas as aves transportada não resistiram a morreram.

Retornaram a Belém seis jabutis machados ou cágados ( Platemys platycephala), quatro jabutis tinga ou do pé amarelo ( Chelonoides denticulatta) e uma serpente. Após o resgate dos animais, os mesmos foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), de onde saíram nesta última terça-feira (21), totalmente recuperados para viver na natureza.

De acordo com a professora Ana Sílvia Ribeiro, professora da Ufra e responsável pelo Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cepas) da instituição disse que a serpente não resistiu ao tratamento e morreu, os demais animais conseguiram se recuperar, porem três cágados vão continuar em recuperação e posteriormente serão soltos assim que tiverem condições de voltarem para seu habitat natural.

Serviço:

As entregas voluntarias de animais silvestres podem ser feitas na Diretoria de Fiscalização (Difisc), no Parque Estadual do Utinga, na João Paulo II, das 09 ás 12h, de segunda a sexta-feira. As denuncias estão relacionadas a situação de cativeiro, risco e maus-tratos devem ser encaminhados á Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil, e para o Batalhão de Policia Ambiental (BPA), pelo número 190.

Foto: Ascom/IDEFLOR-Bio